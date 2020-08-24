В Беларуси задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Координационный совет оппозиции Беларуси был создан ради мирной передачи власти Фото: REUTERS

В Минске на проходной Минского тракторного завода задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.

МВД Беларуси сообщило, что Дылевского и Ковалькову задержали в рамках административного дела без уточнения статьи.

Напомним, Сергей Дылевский, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода. Ольга Ковалькова является доверенным лицом Светланы Тихановской.

Позже в Министерстве уточнили, что члены президиума совета оппозиции Белоруссии задержаны по обвинению в организации несанкционированного митинга.

Отмечается также, что на допрос в Следственный комитет вызвали третьего члена президиума координационного совета - Лилию Власову.

- Уже третий член президиума совета Лилия Власова вызвана сегодня в 15:00 в Следственный комитет, - сообщил член президиума совета Павел Латушко. Источник в совете сообщил "Интерфаксу", что Власова вызвана на допрос в качестве свидетеля.

Напомним Координационный совет был создан по инициативе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси ради мирной передачи власти.

20 августа, как сообщал сайт KP.ru, в Беларуси возбудили уголовное дело по статье УК "захват власти". В статье 361 также указаны призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.

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