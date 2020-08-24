Академик РАН назвал способы профилактики сердечных заболеваний

Россиян призвали пройти диспансеризацию после режима изоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После периода изоляции врачи рекомендуют пройти диспансеризацию. Инфекции и стресс могут спровоцировать всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Такое опасение выразил глава НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Врач отметил, что помимо регулярной диагностики необходимо также соблюдать простые правила, которые помогут сохранить здоровье. Академик отметил, что даже с имеющимися нарушениями работы сердечной системы можно жить долго и чувствовать себя хорошо.

«Надо устранить такие факторы риска, как гипертония, нарушение липидного обмена, развитие атеросклероза. А для этого нужно наладить питание, отказаться от курения и сохранять физические нагрузки. […] Жить с гипертонией можно долго, современные лекарства позволяют держать давление под контролем. Если вы это делаете - вы реально отодвигаете возникновение тяжелых осложнений», - цитирует врача «Российская газета».

Напомним, ранее врач-кардиолог Анатолий Трифонов перечислил симптомы, которые свидетельствуют о скором приближении смерти. Специалист отметил, что если у человека внезапно появляются слабость, одышка, покраснение лица и побледнение кожи, частые потери сознания и внезапные приступы страха, необходимо немедленно обратиться к врачу, передает сайт argumenti.ru.