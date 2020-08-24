Аналитики предупредили о надвигающейся волне отзыва лицензий у банков

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В банковском секторе России по состоянию на 1 июля 36 организаций рискуют остаться без лицензии за ближайший год, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Эксперты отметили, что отзыв лицензий в конце 2020 года спровоцировала пандемия коронавируса: банкам с низкой кредитоспособностью стало трудно оптимизировать свою деятельность. Кроме того, причиной закрытия неэффективных банков может стать постоянная зависимость таких учреждений от капиталовложений со стороны собственников.

Сейчас в России зарегистрированы 420 банков. После налогообложения положительный финансовый результат показали 258 банков, уточняет ТАСС.

При этом в агентстве считают, что после 2020 года банковский сектор ожидает более уверенный рост в случае возобновления отзывов лицензий наименее устойчивых банков. Эксперты также отмечают, что уже в июле можно было заметить восстановление активности банков и объединения усилий.

За июль лицензии отозвали у трёх банков. Четыре организации аннулировали лицензии по своей инициативе.