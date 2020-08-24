Депутат Рады Медведчук назвал трех главных врагов Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев ТАСС

24 августа Украина празднует 29-й День независимости. В преддверии праздника глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал большое обращение, правда, поздравительным его не назовешь.

Медведчук рассказал о том, что в далеком 1991 независимость Украины на референдуме поддержали более 90% граждан. Однако, сейчас, спустя почти три десятилетия, только 47,1% украинцев считают этот день праздником.

- Такое отношение украинцев к государственному празднику объясняется объективными причинами. Во-первых, Украина в последние годы стала терять свою независимость и суверенитет. Во-вторых, совершенно очевидно, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались, - пишет Медведчук.

А главными врагами Украины, по его словам, являются деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

Бороться с этими врагами можно и нужно. Медведчук отметил, что для этого необходимо установление мира, изменение экономического курса страны, пересмотр участия Киева в зоне свободной торговли с Евросоюзом и ВТО (Всемирная торговая организация) и восстановление экономических отношений с Россией и СНГ.