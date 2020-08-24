В Совфеде напомнили родителям про обязанность собирать детей в школу, а не ждать выплат

В среднем сборы одного ребенка в школу обходятся родителям в 20 тысяч рублей Фото: Анна МАРТЫНОВА

В совете Федерации оценили предложение депутатов Госдумы выплачивать семьям с детьми единоразовое пособие по 10 тысяч рублей на сборы в школу.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что инициатива не совсем правильная, так как сборы детей в школу – это обязанность родителей, а не государства.

- Мне кажется, что собирать ребенка в школу — это обязанность не государства, а родителей, - пояснил Рязанский телеканалу «360».

Политик напомнил, что у государства по этому вопросу имеются иные обязательства, не менее важные для школьников и родителей: оно обеспечивает школы и детские сады безопасностью, а также берет на себя ответственность за укомплектованность учреждений преподавателями, необходимым оборудованием и столовой.

Сенатор отметил, что целесообразно оказывать помощь не всем подряд, а адресно, если семья действительно нуждается в выплатах из-за своего материального положения.

- Нам бы хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Такого рода поддержка должна быть избирательной, ведь некоторые семьи способны сами обеспечить ребенка. А вообще, это обязанность родителей, — отметил Рязанский.

Ранее сообщалось, что в правительство поступил законопроект с предложением назначить родителям российских школьников ежегодную выплату размером в 10 тысяч рублей. Инициативу депутаты мотивировали тем, что в среднем сборы одного ребенка обходятся родителям в 20 тысяч рублей, а финансовое положение многих в 2020 году сильно пошатнулось, пишет ФАН.