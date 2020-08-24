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Политика

В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии

Песков напомнил, что Россия будет отвечать зеркально
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Песков прокомментировал высылку из Австрии российского дипломата

Песков прокомментировал высылку из Австрии российского дипломата

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия так или иначе зеркально ответит Австрии на высылку российского дипломата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий, - напомнил официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 24 августа, Вена объявила о высылке российского дипломата на том основании, что его работа противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Сайт KP.ru сообщал также, что Австрия признала российского дипломата персоной нон-грата и потребовала покинуть Австрию до 1 сентября. Вена впервые высылает сотрудника российской дипломатической миссии. Дипломата подозревают в промышленном шпионаже.