В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии

Песков прокомментировал высылку из Австрии российского дипломата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия так или иначе зеркально ответит Австрии на высылку российского дипломата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий, - напомнил официальный представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 24 августа, Вена объявила о высылке российского дипломата на том основании, что его работа противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Сайт KP.ru сообщал также, что Австрия признала российского дипломата персоной нон-грата и потребовала покинуть Австрию до 1 сентября. Вена впервые высылает сотрудника российской дипломатической миссии. Дипломата подозревают в промышленном шпионаже.