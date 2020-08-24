Путин не принимал участия в решении по отправке Навального в Берлин

Путин не принимал участия в транспортировке Навального в Германию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не участвовал в переговорах по отправке Алексея Навального в Берлин.

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», - сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что повода для международных переговоров по этому поводу не было.

«Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения, связанные с формальностями, связанными с вылетом, были решены очень быстро. Собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Омске. Оппозиционера направили в Больницу №1, где врачи установили, что состояние Навального могло резко ухудшится из-за нарушения обмена веществ. Алексей Навальный впал в кому. Через несколько дней было принято решение транспортировать блогера в берлинскую клинику Шарите, где он сейчас и находится.