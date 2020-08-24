Диетолог назвала напиток, способствующий набору веса

Диетолог рассказала о самом калорийном кофейном напитке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сладкие и сливочные кофейные напитки способны привести к набору лишнего веса. Особенно жирным и калорийным считается «Раф» - кофейный напиток, состоящий из эспрессо, молока, сливок, сиропов и прочих вкусовых добавок, рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Она отметила, что его пить следует только тем, кто почет поправиться.

«Если кофе с добавлением, сахара, сливок, сиропов, то это превращает напиток в высококалорийный продукт, который при этом не содержит нужного количества витаминов и минералов, это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток», - цитирует эксперта «Ридус».

Помимо этого диетолог поделилась, что скептически относится к добавлению альтернативных видов молока — орехового, гречневого, овсяного, соевого – в кофе. По ее словам, делать это следует только тем, у кого наблюдается непереносимость молочного белка. Дело в том, что пищевая ценность таких продуктов существенно ниже. Коровье молоко более полноценно по содержанию аминокислот, чем растительное, подчеркнула Круглова.