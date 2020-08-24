В "Локомотиве" рассказале о травме Дмитрия Баринова, полученной в игре со "Спартаком"

Дмитрий Баринов досрочно был заменен из-за травмы в матче против "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов в начале поединка 4 тура против "Спартака" получил тяжелую травму, покинув поле на носилках. По ходу второго тайма поединка Баринов следил за игрой уже на костылях. Его клуб проиграл 1:2 и на следующий день, в понедельник, 24 августа, в "Локомотиве" рассказали подробности о травме Баринова.

- Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил тяжелую травму в матче четвертого тура чемпионата России со «Спартаком». Баринову диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция, - сообщает пресс-служба "Локомотива".

Приэтом, говоря о двух других футболистах, которые тоже получил порвеждения, то в команде сказали, что Миранчук и Живоглядов появятся как можно скорее:

- Алексей Миранчук, получивший повреждение по ходу дерби со «Спартаком», а также Дмитрий Живоглядов, который травмировался на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.

Ближайший матч у "Локомотива" - 26 августа на своем поле против грозненского "Ахмата". А в конце недели 30 числа железнодорожники примут на своем поле питерский "Зенит".