Последний россиянин, задержанный на протестах в Белоруссии, отпущен

Всех россиян, задержанных в ходе протестов в Белоруссии, отпустили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний задержанный россиянин в Белоруссии отпущен накануне, сообщил в понедельник пресс-секретарь посольства РФ Алексей Москалев. Больше информации о гражданах России не поступало, но сотрудники консульства продолжают уточнять данную информацию.

«Россиянин Михаил Дорожкин вчера покинул центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске и благополучно вернулся на родину. В дипмиссии в настоящее время нет официальных данных о других россиянах, которые могли быть задержаны на акциях протеста и до сих пор находились бы в местах временного содержания», - рассказал Москалев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 9 августа после выборов президента республики начались акции протеста среди мирных жителей. Демонстрации переросли в столкновения с ОМОН и милицией. Тысячи митингующих требовали устроить перевыборы. В первые дни были задержаны тысячи человек. Поступила информация, что силовики задержали и граждан России. В ходе разбирательств больная часть россиян была отпущена.

В ходе протестов погибли трое протестующих.

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