Психолог посоветовала, как избавить школьников от страха заболеть коронавирусом

Психолог посоветовала, как настроить ребенка на обучение в условиях пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практикующий психолог, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ) Светлана Богданчик объяснила, как настроить ребенка на возвращение в школу и избавить его от страха заболеть коронавирусом.

Специалист предупреждает родителей, что нужно как можно меньше обсуждать заболевание, чтобы не поселить у ребенка чувство страха. Необходимо транслировать эмоциональную стабильность, напоминать о способах защиты от вируса.

- Это защитные маски, привычка не трогать лицо, мыть руки – все это поможет снизить риск заражения заболеванием. Не стоит надеяться, что ребенок найдет сам нужную информацию в Интернете. Нужно быть рупором достоверной информации, - пояснила Светлана Богданчик ФАН.

Не менее важно, прислушиваться к словам ребенка, оценивать его страхи и реагировать на переживания.

- Обсуждайте с ребенком все, что его волнует и тревожит, выражая уверенность, что вы его поддержите. Стоит научить ребенка критически относиться к информационному цунами и прокачать навык медиаграмотности, - считает специалист.

Стоит отрепетировать дома поход в школу и правила безопасного поведения в учебном заведении. Тогда ребенку будет проще освоиться и избавиться от нервного напряжения.

Тем временем в Москве дети с подтвержденным диагнозом «коронавирус», а также контактировавшие с больными COVID-19 не будут допускаться в школу, сообщает газета "Известия".