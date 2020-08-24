В Алтайском крае поликлиники возвращаются к прежнему режиму работы

Поликлиники Алтайского края возвращаются к прежнему режиму работы после того, как были переведены на сокращенный график из-за пандемии коронавируса. С 24 августа плановый прием посетителей возобновили 44 медицинских учреждения, в том числе 23 поликлиники Барнаула. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. При этом он уточнил, что все эпидемиологические меры в поликлиниках сохраняются, медицинские учреждения работают с учетом ограничений по коронавирусу.

Возвращение к обычному режиму работы идет постепенно. На первом этапе предусмотрены минимально возможные объемы приема посетителей. На втором этапе объем плановой помощи расширяется, на третьем медучреждения возобновляют работу в полном графике.

- Сначала такой вид помощи начали оказывать в шести медучреждениях, затем постепенно расширили список до 83-х. Оценили ситуацию по итогам двух недель. Роста заболеваемости и заноса инфекции не зафиксировали, - рассказал Дмитрий Попов.

Сейчас в регионе работают 127 медицинских учреждений. Жители Алтайского края вновь могу пройти плановые и профилактические обследования, сделать прививки, обратиться за стоматологической помощью. Снова возобновилась диспансеризация.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о смягчении карантинных мер для многих предприятий сферы питания, спорта и торговли. С 7 августа в регионе вновь открылись рестораны, фитнес-центры, бассейны и бани. По-прежнему сохраняется запрет на проведение массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. При этом школы Алтайского края 1 сентября готовы провести традиционные линейки, но с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

- Мы согласовали с Роспотребнадзором этот вопрос. При соблюдении всех требований безопасности и при благоприятных погодных условиях проведение очных торжественных линеек для первоклассников, девятиклассников и одиннадцатиклассников разрешено в очной форме, - сообщил ранее министр образования региона Максим Костенко. - Особое внимание при этом будет уделено школам, в которых занимается более 500 детей.

По словам министра образования региона, все школы Алтайского края готовы к началу учебного года. В этом году за парты сядут почти 280 тысяч алтайских детей.