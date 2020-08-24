«Мать года» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми

В эстонском городе Пярну уездный суд признал виновной 67-летнюю обладательницу титула «Мать года 2013» Малле Кобин и приговорил ее к 4,5 годам тюремного заключения.

Кобин признана виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних, а также в причинении им телесных повреждений, сообщил портал ERR.

Адвокат «Матери года» требовал оправдать подзащитную, да и сама женщина не признала вины.

У подсудимой пять своих и двенадцать приемных детей. Она предоставляла услуги патроната, то есть должна была заменить мать детям, которые по разным причинам остались без семейной опеки. Женщина держала несовершеннолетних, возраст которых варьируется от 9 до 17 лет, в семейном доме на острове Хийумаа.

В материалах дела сказано, что Кобин избивала детей и руками, и ногами, а также могла продержать их взаперти от нескольких часов до нескольких дней. В наказание Кобин заставляла стоять их на одном месте по 12 и более часов

Дело возбуждено в 2019 году. Информацию о нерадивой матери предоставил Департамент социального обеспечения Перну. Но в первоначальном документе упоминаются только ее собственные дети, к которым она проявляла жестокость с 2016 по 2019 год.

Высокое звание «Мать года» женщина получила в 2013 году, а в 2014 году она получила Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов из рук президента Эстонии.

Суд учел этот факт, но женщина все равно будет отбывать тюремное заключение. Следствие по делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.