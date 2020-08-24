Бутина - об обеспокоенности США белорусским народом: "В этом есть серьёзная экономическая подоплека"

Мария Бутина заявила, что видит экономическую подоплеку в активной реакции США Фото: Иван МАКЕЕВ

Член Общественной палаты России Мария Бутина заявила, что видит экономическую подоплеку в активной реакции США не протесты в Беларуси.

Бутина заявила в беседе на Радио "Комсомольская правда", что в предвыборной программе Тихановской говорится о широкой приватизации, продаже земель и иностранных инвестициях. По мнению Бутиной, развитие транснациональных компаний в Беларуси приведёт к более свободной приватизации белорусских предприятий, "которые в целом неэффективны ужасно".

- Наивно думать, что вот эти гиганты-корпорации придут в Беларусь, чтобы помочь беларускому народу больше зарабатывать или лучше жить. Нет, она отрабатывает интересы западного капитала, это же совершенно очевидно. Потому США сегодня обеспокоены этим вопросом. Тут дело не только в геополитике. Я думаю, экономика здесь первична, - утверждает Мария Бутина.

В беседе с КП Бутина также заявила, что, по её мнению, вспышки насилия на протестных акциях ожидать не стоит, а Светлане Тихановской не удастся внести серьёзные изменения в политическое течение истории республики.

- Я не думаю, что удастся. Потому что белорусы – не украинцы. Если посмотреть на демонстрации, которые сейчас проходят, люди по большей части выходят в том числе в знак солидарности. Мы не видим там агрессии как таковой, мы не видим со стороны людей вспышек насилия. Это показало и вчерашнее мероприятие. Не пошли на столкновения. Толпа, как известно, штука неуправляемая. Если координаторы протеста, которые делают это суперэффективно, через всякие каналы и все прочее, в том числе из Польши, из других государств, это координируется, этот протест, конечно, если они дадут команду, в какой-то момент не исключено, что будет какая-то вспышка насилия. Я надеюсь, что этого не будет, - отметила Бутина.

Напомним, в июле 2018 года Марию Бутину задержали в Вашингтоне и обвинили в работе иностранным агентом в США без регистрации. Её приговорили к 18 месяцам заключения. 26 октября 2019 Марию Бутину депротировали в Россию.

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