РПЛ-20 и ударный БПЛА «Гром»: Какие новинки представили на форуме «Армия»

В подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2020». В парке «Патриот» собраны самые интересные экспонаты российского оружия, ведущие производители представили свои наработки.

Среди 28 тысяч экспонатов можно увидеть лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20, который представил концерн «Калашников», а еще тяжёлый ударный БПЛА «Гром» или 80-мм ракету С-8Л с лазерной головкой самонаведения.

Владимир Онокой, руководитель направления, дирекция по ВТС концерна «Калашников» рассказал о новинке: прототип ручного пулемёта РПЛ-20 имеет калибр 5,45×39 мм. Оружие принципиально новое в своем классе.

- Это пулемет с ленточным питанием, он может вести более продолжительную стрельбу, емкость короба для ленты – 100 патронов, - отмечает Онокой в беседе с RT.

А еще новинка от «Калашникова» оснащена телескопическим прикладом, который можно регулировать исходя из поставленных задач и данных бойца.

Тяжёлый скоростной ударный комплекс «Гром» еще один дебютант форума. Сейчас работы по БПЛА находятся на стадии предпроектного анализа. Планируется, что беспилотник сможет взаимодействовать с боевой пилотируемой авиацией. В его арсенал войдут падающие бомбы массой 100, 250 и 500 кг, а еще противорадиолокационные боеприпасы.

По размерности «Гром» будет приближен к самолётам оперативно-тактической авиации.

Перспективная корректируемая авиационная ракета с лазерной головкой самонаведения С-8Л калибра 80 мм тоже находится в стадии проектного анализа, но уже сейчас понятно, что у оружия большие перспективы.

Применять ракету будут вертолеты и самолеты оперативно-тактической авиации. Максимальную дальность пуска ракеты с винтокрылой машины конструкторы оценивают в 4 км, со штурмовика или бомбардировщика — в 6 км.