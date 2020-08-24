В Координационном совете беларуской оппозиции объяснили отношение к России

Координационный совет оппозиции Белоруссии никогда не рассматривал вопрос отказа от взаимодействия с Россией, заявил Павел Латушко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координационный совет оппозиции Белоруссии готов к контактам с Россией на любом уровне, заявил член президиума совета и бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко.

Он также отметил, что Координационный совет никогда не рассматривал вопрос об отказе от взаимодействия с Россией.

- Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией, - заявил член совета и бывший белорусский дипломат Павел Латушко во время пресс-конференции членов Координационного совета.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность диалога Москвы с оппозицией Беларуси.

Пресс-секретарь президента заявил, что сейчас, в острой фазе протестов, любые контакты с оппозицией стали бы вмешательством во внутренние дела Беларуси, что власти России критикуют и считают неверным.