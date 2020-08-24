Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Путин обратил внимание глав регионов на вопрос безработицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России в разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в понедельник, 24 августа, сказал, что безработица остается одной из главных проблем в РФ.

«Ясно, что это [уровень безработицы] сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно», - сказал президент.

Президент отметил, что «Ростов - это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства», но при этом губернатору стоит обратить внимание на рынок труда.

Василий Голубев подготовил доклад для президента. В нем губернатор отметил, что безработица в его регионе составляет 4,6%, то есть свыше 96 тыс. человек.

«Это при том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию», - сказал он.

Голубев подчеркнул, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить население занятостью, и в данный момент есть 46 тысяч свободных вакансий, передает ТАСС.

«У нас примерно 46 тыс. вакантных рабочих мест, но коэффициент напряженности на рынке труда - практически два, это высокий для нас коэффициент, нетрадиционный, конечно. Поэтому мы будем искать новые решения. Я думаю, что для нас это важнейшая задача, усилия будем прилагать для того, чтобы здесь ситуацию переломить», - сказал губернатор Ростовской области.

Ранее Владимир Путин уже обращал внимание на вопрос безработицы в России. Так, весной президент заявил, что в стране 1,9 миллионов человек не имеют постоянного дохода. Глава государства продлил выплату пособий по безработице (4,5 тысячи рублей) до 1 октября 2020.