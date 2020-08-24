В России создадут систему прогнозирования пандемий с помощью искусственного интеллекта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские ученые в настоящее время создают систему на базе искусственного интеллекта, которая сможет прогнозировать социально-политические события, а также вспышки различных эпидемий вроде пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава АО "РТИ" Павел Лаптаев в рамках форума "Армия-2020".

В интервью ТАСС специалист отметил, что в настоящее время ученые РТИ работают над созданием системы на базе искусственного интеллекта, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных средств массовой информации и иных источников в сети.

- Полагаю, что проведя определенные исследования и все настроив, мы сможем на самых ранних стадиях определять, где и как зародится угроза вроде коронавируса. Это позволит государству оперативно реагировать на угрозы, - объяснил Павел Лаптаев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ведущие эксперты, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта и работой человеческого сознания рассказали, к чему сейчас движется наука. Эксперты ответили на вопрос, может ли ИИ когда-нибудь превзойти самого человека.

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