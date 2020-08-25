ТюмГУ зачислили 49 аспирантов на бюджетные места

По итогам вступительных испытаний аспирантами Тюменского госуниверситета в 2020-2021 учебном году за счет федерального бюджета стали 49 человек, при этом каждый шестой - «инодипломник». В числе поступивших выпускники Национального исследовательского Томского госуниверситета, Дальневосточного федерального университета, Сибирского федерального университета и др.

«Отрадно, что среди поступивших в аспирантуру многие уже в студенческие годы зарекомендовали себя как успешные исследователи. Среди них победители различных конкурсов, обладатели престижных стипендий. Так, например, в ТюмГУ поступил выпускник Тюменского индустриального университета Ярослав Трубин, получивший медаль РАН за лучшую научную работу в области наук о Земле, а также 4 победителя и призёра Всероссийской олимпиады «Я – профессионал», – подчеркнул Андрей Толстиков, и.о. первого проректора ТюмГУ.

Напомним, больше всего бюджетных мест в этом году было выделено на направления «Биологические науки» и «Информатика и вычислительная техника».

Самый большой конкурс наблюдался на «Юриспруденцию» – 16 человек на место.

В настоящее время подготовка молодых научных и научно-педагогических кадров в России претерпевает реформацию, реализуется трансфер к модели новой аспирантуры.

В Тюменском госуниверситете развивается институт соруководства аспирантами с участием ведущих зарубежных и российских учёных, аспиранты ТюмГУ направляются на длительные стажировки в ведущие мировые научные центры. В вузе успешно действуют шесть диссертационных советов.

Аспиранты университета ежегодно становятся грантополучателями Российского фонда фундаментальных исследований.

Молодые ученые в ТюмГУ активно вовлекаются в решение прорывных исследований в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ.

Добавим, что на 2021-2022 учебный год в аспирантуру ТюмГУ выделено 74 бюджетных места, что на 25 мест больше, чем в этом году.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ