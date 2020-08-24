Белоруссия опровергла заявления о нарушении границы Литвы белорусским вертолетом

Минобороны Белоруссии опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы Фото: Мария ЛЕНЦ

Белорусские вертолеты не нарушали государственную границу Литвы, останавливая запущенные с ее территории воздушные шары. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Олег Орлов.

- Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было, - приводит его слова пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Орлов также добавил, что расценивает действия белорусских летчиков как абсолютно соответствующие международному законодательству.

Ранее Вюльнюс направил Минску ноту протеста из-за того, что 23 августа было нарушено воздушное пространство Литвы. МИД страны сообщил о том, что в около 18:50 белорусский вертолет Ми-24 пересек литовскую границу в районе деревни Мядининкай. После этого, 24 августа, в министерство был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому и вручили ноту протеста.