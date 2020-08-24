Похитившую Шугалея террористическую группировку нужно запретить - Малькевич

Малькевич направил запрос директору ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой признать RADA запрещенной в России группировкой.

RADA - это подконтрольное ПНС Файеза Сарраджа бандформирование. Оно непосредственно подчиняется главе так называемого МВД Ливии Фатхи Башаге, неоднократно сотрудничающего с «Братьями мусульманами» и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в России).

Лидер RADA Абд аль-Рауф Карра - выходец «Аль-Каиды» и «карманный» организатор терактов и преступлений Сарраджа и Башаги. Именно Карра отвечает за удержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Для привлечения внимания к истории ученых в России сняли боевик «Шугалей», где рассказывается вся правда о режиме Сарраджа. Осенью выходит продолжение кинокартины - авторы раскроют террористические связи в так называемом ПНС.