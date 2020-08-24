Россия объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Посол Австрии вызван в министерство иностранных дел России. Ему выражен протест в связи с необоснованной высылкой российского дипломата, сообщили в понедельник, 24 августа, в МИД РФ.

Дипломат посольства Австрии объявлен в порядке ответной меры персона нон грата.

- Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики. По принципу взаимности австрийский дипломат объявлен персоной нон грата в России, - сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем власти Австрии заявили о высылке дипломатического представителя России из-за того, что его работа якобы противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Факт высылки подтвердили в Министерстве иностранных дел Австрии. Власти страны признали российского дипломата персоной нон-грата и потребовала покинуть Австрию до 1 сентября текущего года.

Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно зеркально ответит на подобные действия Австрии.