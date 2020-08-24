Ученые США создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

Ученые США создали вакцину от коронавируса, введение которой будет производиться через нос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе США объявили о создании назальной вакцины от COVID-19. Они утверждают, что препарат начинает бороться с вирусом, попадая в организм человека через нос.

Всего одна доза вакцины может выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях человека. Также препарат снижает риск передачи инфекции. Ученые подчеркивают, что пока вакцина прошла испытания только на мышах.

Исследователи рассказали принцип действия препарата: к аденовирусу (возбудителю обычной простуды) был прикреплен S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В белок внесли мутации, которые способствуют образованию антител к SARS-CoV-2.

Сам механизм защиты вакцины напоминает принцип действия уже зарегистрированного российского препарата, которой также предполагает соединение частиц аденовируса с элементами коронавируса. Именно он формирует сильный иммунитет к коронавирусу, а к аденовирусам – более слабый. Но отличие вакцин состоит в том, что российский препарат вводится внутримышечно, пишет журнал Cell.

Напомним, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и получил название «Спутник V». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что Россия получила заявки от 20 стран на поставку новой вакцины от коронавируса. После заявления Владимира Путина о регистрации вакцины лидеры нескольких государств заявили о желании первыми испытать на себе препарат.