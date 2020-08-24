Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Ученые США создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа

На данный момент испытания прошли только на мышах
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Ученые США создали вакцину от коронавируса, введение которой будет производиться через нос

Ученые США создали вакцину от коронавируса, введение которой будет производиться через нос

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе США объявили о создании назальной вакцины от COVID-19. Они утверждают, что препарат начинает бороться с вирусом, попадая в организм человека через нос.

Всего одна доза вакцины может выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях человека. Также препарат снижает риск передачи инфекции. Ученые подчеркивают, что пока вакцина прошла испытания только на мышах.

Исследователи рассказали принцип действия препарата: к аденовирусу (возбудителю обычной простуды) был прикреплен S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В белок внесли мутации, которые способствуют образованию антител к SARS-CoV-2.

Сам механизм защиты вакцины напоминает принцип действия уже зарегистрированного российского препарата, которой также предполагает соединение частиц аденовируса с элементами коронавируса. Именно он формирует сильный иммунитет к коронавирусу, а к аденовирусам – более слабый. Но отличие вакцин состоит в том, что российский препарат вводится внутримышечно, пишет журнал Cell.

Напомним, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и получил название «Спутник V». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее заявлял, что Россия получила заявки от 20 стран на поставку новой вакцины от коронавируса. После заявления Владимира Путина о регистрации вакцины лидеры нескольких государств заявили о желании первыми испытать на себе препарат.

Распространение коронавируса в мире