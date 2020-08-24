Суд приостановил дело о клевете в отношении Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский мировой суд временно приостановил рассмотрение дела в отношении известного российского блогера и оппозиционера Алексея Навального по факту клеветы. Причина такого решения суда – болезнь подсудимого, сообщает издание ТАСС.

- Постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении Алексея Навального, который обвиняется по статье 128.1 Уголовного кодекса России, приостановлено из-за болезни подсудимого, - рассказали агентству в суде.

На последнем заседании по делу прокуратура попросила перенести слушания, а также ходатайствовала о направлении запроса в омскую клинику об истребовании диагноза блогера.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Навальному стало плохо во время перелета из Томска в российскую столицу. Он потерял сознание и впал в кому, после чего был доставлен в медицинское учреждение в Омске, а оттуда переведен на лечение в ведущую клинику Берлина. Позже медики заявили, что резкое ухудшение состояния оппозиционера связано с нарушением обмена веществ.

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