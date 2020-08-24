На Филиппинах прогремело два взрыва: погибли 14 человек Фото: REUTERS

В городе Холо на юге Филиппин в понедельник, 24 августа, прогремели два мощных взрыва. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 75 получили серьезные ранения, 21 из них – военнослужащий. Об этом сообщает издание RAPPLER.

Генерал-майор Корлето Винлуан сказал, что в результате взрывов на Филипинах погибли семеро солдат, шесть мирных жителей и один сотрудник правоохранительных органов. Среди раненых – 48 гражданских лиц, 21 военнослужащий и три полицейских, а также три спецназовца.

Первый мощный взрыв произошел примерно в полдень по местному времени: террористы привели в действие самодельное взрывное устройство, которое было установлено на припаркованном мотоцикле. Заминированное транспортное средство стояло рядом с военным грузовиков, в котором находились солдаты 21-го пехотного батальона. Примерно через час после этого, когда власти уже оценивали последствия трагедии, прогремел второй взрыв.

Бомбы установили на мотоцикл рядом с грузовиком военных Фото: REUTERS

Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео заявил, что за нападением может стоять группировка «Абу Сайяф»*.

* запрещено в РФ