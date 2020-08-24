Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Белоруссия станет первой страной, куда Россия сделает поставку вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня днем 24 августа состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию внутри республики и на границе, в особенности внимание было уделено западному направлению, сообщает агентство БелТА.

Факт переговоров подтвердили и в Кремле. Там сообщили, что Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации обстановки в стране.

Кроме того главы двух государств подняли эпидемиологический вопрос, связанный с пандемией коронавируса. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что граждане Белоруссии смогут принять участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, которая была произведена учеными в Российской Федерации.

Кроме того российский лидер подчеркнул, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена прививка от коронавируса.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин объявил, что российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Опробовать препарат на себе сразу выразили желание лидеры нескольких государств. На данный момент в РФ поступило 20 заявок на поставку препарата «Спутник V» от других государств.