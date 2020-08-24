Тихановская заявила замгоссекретаря США, чтобы выборы в Белоруссии не были свободными

Тихановская обсудила ситуацию в Белоруссии с замглавы Госдепа США Фото: REUTERS

Экс-кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская в понедельник встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном в Вильнюсе. Она подтвердила готовность к диалогу с властями Белоруссии и мирному урегулированию ситуации в республике, говорится в распространенном 24 августа сообщении штаба Тихановской.

- Мы открыты для посредничества международных организаций, чтобы облегчить диалог и мирной урегулировать кризис. Кроме того, мы требует беспристрастного расследования преступлений, который совершили белорусские власти против своего населения, - сказала Светлана Тихановская.

Бывший кандидат в президенты также выразила готовность «разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти» и призвала страны уважать независимость и территориальную целостность республики.

- Выборы, которые прошли в Белоруссии 9 августа, не были ни свободными, ни справедливыми. Лукашенко не пользуется поддержкой народа и международного сообщества. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах, - заявила политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что, вероятнее всего, Светлану Тихановскую держат под постоянным давлением, что заставляет ее неоднократно выступать с жесткими политическими заявлениями.