Белоруссия первой получит российскую вакцину от коронавируса

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от коронавируса. Об этом договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров.

Они также приняли решение, что белорусские добровольцы будут участвовать в третьем этапе клинических испытаний вакцины.

Помимо коронавируса главы государств обсудили непростую ситуацию в Белоруссии.

- Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении, - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вакцинация медиков и людей из группы риска начнется уже в конце августа - начале сентября. А в гражданский оборот препарат потупит 1 января 2021 года. В настоящий момент проходит третий этап клинических испытаний новой вакцины.