Руководство Томской области представило на форуме «Армия 2020» возможности научно-промышленных предприятий двойного назначения

23 августа в подмосковной Кубинке стартовал международный форум «Армия 2020», который уже в шестой раз проводит Минобороны России. В работе форума, показывающего достижения оборонно-промышленного комплекса страны, приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин представил достижения предприятий региона.

«В этом году наши промышленники и ученые представляют здесь 14 новейших разработок, главным образом в области микро- и радиоэлектроники, — пояснил Сергей Жвачкин. — Созданный в Томске научно-промышленный кластер двойного назначения ориентирован на выпуск высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения. Мы представляем на форуме реальный живой результат интеграции науки и промышленности. Эта интеграция является реальным ноу-хау нашего региона».

Среди участников томского кластера, чьи совместные разработки вошли в экспозицию форума — компании «Полюс», НИИ ПП, «Микран», «Манотомь», университеты и академические институты.

Кроме того, томский губернатор Сергей Жвачкин и председатель правления, генеральный директор концерна «Алмаз - Антей» Ян Новиков подписали «дорожную карту» по расширению сотрудничества компании с предприятиями, научными организациями и вузами Томска.

«Дорожная карта» рассчитала на четыре года. Согласно документу, наиболее перспективными направлениями сотрудничества между концерном и томскими предприятиями являются создание технологий производства и расширение применения отечественной электронной компонентной базы СВЧ-диапазона, создание перспективных систем и средств измерений радиотехнических изделий, мехатронных и роботизированных компонентов и систем на их основе.