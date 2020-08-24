Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт». Фото: сайт s7space.ru/launch-sea

Россия восстановит плавучий космодром «Морской старт», который в настоящее время стоит в порту Славянка. На это потребуется примерно 35 миллиардов рублей, сообщил 24 августа журналистам вице-премьер Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2020».

- Космодром будет восстановлен, безусловно. У меня был разговор с президентов по этому поводу, я докладывают промежуточные результаты работы рабочей группы. Коммерческий успех «Морского страта» возможен при как минимум пяти запусках ежегодно. Это всё возможно. Это уникальное сооружение, подобных сооружений в мире нет, их только собираются делать, - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что США перед отправкой плавучего космодрома из предыдущего пункта базирования в Калифорнии сняла оборудование с командного судна и плавучей платформы. В основном это оборудование для позиционирования и навигации, которое российские специалисты смогут заменить на глонассовские технологии. При этом пусковая система космодрома, загрузка ракеты, ее восстановление и автоматическая заправка являются плодом российских технологий.

Напомним, что командное судно и платформа перешли от побережья США на Дальний Восток весной этого года. Морской космодром предназначен для перевозки тяжеловесных грузов, может перевозить морские буровые платформы или проводить пуск "Союзов-5".