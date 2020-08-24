Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты Фото: Алексей ОСИПОВ

Белорусский президент Александр Лукашенко уволил посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который накануне поддержал протесты. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

- Игорь Лещеня освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой республике. Приказ об этом подписал президент страны, - говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад старейший по опыту работы посол в белорусском МИД Игорь Лещеня опубликовал обращение к своим соотечественникам, в котором заявил, что поддерживает протестующих. Они, по словам дипломата, требуют справедливых выборов и наказания тех, кто виновен в насилии над людьми. В интервью «Комсомольской правде» посол сказал, что лучший путь сохранять единство страны – это следовать воле народа.