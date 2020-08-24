Коронавирус у Усэйна Болта: спортсмен находится на самоизоляции

Усэйн Болт заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился COVID-19. Коронавирус у Усэйна Болта подтвердил тест, который он сдал несколько дней назад. Сегодня пришел положительный результат, пишет The Sun.

Как сообщает издание, Болт мог заразиться на праздновании собственного дня рождения. 21 августа ему исполнилось 34 года. На вечеринке присутствовали многие знаменитости. В их числе футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг. Возможно с ними был и ямайский футболист Леон Бейли из немецкого "Байера".

Сейчас Усэйн Болт находится на самоизоляции. Пока неизвестно, в какой форме протекает болезнь, и есть ли у спортсмена какие-либо симптомы.

Напомним, Усэйн Болт завершил легкоатлетическую карьеру в 2017 году. Он до сих пор является единственным спортсменом, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016).