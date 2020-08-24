Трамп официально стал кандидатом в президенты США Фото: REUTERS

По итогам голосования на съезде в понедельник 24 августа республиканцы официально выдвинули президента США Дональда Трампа на второй срок. Голосование проходило в прямом эфире.

Действующий президент Соединенных Штатов набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. Эта процедура была скорее формальная, так как Дональд Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз и получил все 2 400 голосов партийного съезда, кроме одного голоса.

Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента будет Джозеф Байден, который был официально утвержден кандидатом от партии демократов 19 августа. В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150.

Ранее американист Александр Домрин оценил шансы на победу Байдена и его громкие обещания в ходе предвыборной кампании.