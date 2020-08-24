В Нижегородской области активно осваивают технологии искусственного интеллекта

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Комментируя утвержденную в правительстве РФ концепцию регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники до 2024 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал ее «серьезным шагом вперед в развитии этого важнейшего для страны направления».

По его словам, Нижегородская область уже включилась в работу по применению ИИ в разных сферах жизни. На базе Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), созданного в рамках нацпроекта «Наука», активно ведутся разработки по нескольким направлениям: цифровые технологии, развитие ИИ в медицине и моделировании, квантовые технологии.

Среди проектов – формирование облачной платформы для диагностики и анализа заболеваний человека, животных и растений по данным 3D-исследований; создание единой платформы управления городскими коммунальными сетями, а также цифровой системы оперативного мониторинга, прогнозирования и реагирования на неблагоприятные экологические события в водной среде и пр.

«Уверен, что решения, принимаемые на федеральном уровне, позволят нашему региону реализовать еще больше проектов. У нас есть немало эффективных корпоративных идей в сфере ИИ, но по-настоящему масштабные проекты могут быть реализованы только в рамках сотрудничества», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 24 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, то правительством России утверждена концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники.