В Ростуризме назвали лучшие направления для поездок по России осенью

Туристы в Красной поляне, Сочи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В программе кешбэка за отдых в России участвуют все регионы страны. В самые популярные места - Краснодарский край и Крым, Ставрополье и Алтай, Калининградскую область- туры с возможностью возврата денег продаются лишь на даты после 1 октября. В августе и сентябре и так очень высокий спрос. В другие регионы по условиям акции можно отправиться хоть завтра.

- Осень – прекрасный период для путешествий! — считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Зарина Догузова рассказала, куда, по ее мнению, стоит отправиться осенью.

Глава Ростуризма Зарина Догузова. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Юг России — в октябре там уже не жарко, но еще тепло. Погода подходит для экскурсий, активного отдыха – походов, хайкинга, треккинга.

Крым — экскурсии в императорские резиденции и парки, Ливадийский, Массандровский или Воронцовский дворцы, Бахчисарай.

Калининград — старинные немецкие кварталы, самый большой орган в Европе, его можно услышать в кафедральном соборе.

Кавказские Минеральные Воды - оздоровительный отдых и активные туры.

Алтай — река Катунь осенью приобретает волшебный ярко-бирюзовый цвет. Оздоровление на алтайском курорте Белокуриха.

Экскурсионные маршруты по городам Золотого кольца и древнерусским городам Севера – Великий Новгород, Псков. Тур по двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу.

Татарстан - Казанский кремль и башня Сююмбике, древний Булгар и остров-град Свияжск.

Дальний Восток — в сентябре в Приморье бархатный пляжный сезон.

Круизы по Волге и другим рекам России. Навигация в этом году продлится до начала ноября.

Шерегеш и Хибины — катание на горных лыжах, снег выпадает уже в конце ноября.

Мурманская область — «охота» на северное сияние.