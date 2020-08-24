"Такое предпростудное состояние": губернатор Курской области рассказал, как делал прививку от коронавируса

Фото: предоставлено пресс-службой

Сейчас идет третий этап клинических испытаний российской вакцины от коронавиурса. И многие уже отважились испытать прививку на себе. Среди них и губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Две недели назад мне поставили первую прививку. Она двухкомпонентная. И в конце текущей недели мне предстоит сделать вторую прививку второго компонента, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Перед тем, как сделать прививку, Старовойт прошел медицинское обследование и сдал анализы, в том числе кровь из вены.

- Меня предупреждали, что возможны побочные эффекты. Говорили, что 10-15 % испытуемых пациентов могут чувствовать некоторое недомогание в течение двух-трех дней, вплоть до повышения температуры. У меня такого не было, - подтвердил губернатор.

Правда, совсем без побочных эффектов не обошлось. К вечеру у него запершило горло и появилась ломота в мышцах.

- Как будто предпростудное состояние, - отметил губернатор. Такое состояние держалось три дня. На этот период Старовойт отказался от занятий спортом.

- Но на четвертый день я уже вернулся к своим спортивным занятиям. Я бегаю, плаваю, езжу на велосипеде. Я вернулся к обычной жизни. В целом побочные эффекты несильные были. Некий дискомфорт был, но не критичный, - рассказал губернатор.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Медиков и людей из группы риска начнут прививать уже в конце августа - начале сентября. А Массовая вакцинация запланирована на февраль 2021 года.