Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали участие республики в тестировании российской вакцины от коронавируса. Диалог президентов состоялся в понедельник, 24 августа, подтвердил в интервью ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- В ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко обсудили, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции. Президент Белоруссии также поздравил российского лидера с успехом в разработке данного препарата, - рассказал Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президенты РФ и республики договорились, что Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую вакцину от COVID-19. Они приняли решение, что белорусские добровольцы будут участвовать в третьем этапе клинических испытаний прививки.