Владельцы TikTok подали в суд на администрацию Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владелец приложения TikTok, компания из Китая Bytedance, подала в суд на администрацию американского президента Дональда Трампа в попытке оспорить намерение властей Соединенных Штатов запретить работу компании на территории страны. Об этом говорится в заявлении Bytedance в понедельник, 24 августа.

- В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности. Эти меры мы предприняли добросовестно и оперативно, даже когда не были согласны с заявлениями американских властей, - говорится в жалобе представителей владельца TikTok.

Отмечается, что приложением пользуются сто миллионов жителей Штатов, на территории государства работает примерно 1,5 тысячи человек из компании, еще десять тысяч рабочих мест запланированы на будущее.

Накануне Трамп подписал указ, в котором подробно объяснил американцам всю «опасность» TikTok. Документ запретил проведение любых сделок с владельцем приложения компанией ByteDance, а также ее дочерними предприятиями.