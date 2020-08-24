Архангельская область в 2020 году обновит больше половины автомобилей скорой помощи

Александр Цыбульский торжественно вручил медикам ключи от 15 автомобилей скорой помощи. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов

В Архангельской области в этом году заменят больше половины автомобилей скорой помощи. Первые 28 машин ранее уже прибыли в регион. А сегодня, 24 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский торжественно вручил медикам ключи еще от 15 специализированных автомобилей.

Машины поступили в регион в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции. Это 10 автомобилей класса С на базе «Ford Transit» и 5 автомобилей класса В на УАЗ «Профи», полностью оборудованные всей необходимой медицинской техникой - аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.

Машины скорой помощи отправятся в разные районы Архангельской области. Они помогут медикам еще быстрее реагировать на вызовы и вовремя спасать жизни пациентов.

- Когда я езжу по области, практически в каждом районе на встречах с медиками спрашивают о том, можно ли обновить парк скорой помощи, - рассказал Александр Цыбульский на встрече с руководителями государственных медицинских организаций региона. - Я непосредственно от ваших коллег знаю, насколько сильно эти машины ждут в наших районах. С учетом специфики территории региона, зачастую наличие оснащенного автомобиля является хорошим подспорьем для того, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.

В ближайшее время в Поморье доставят еще 27 автомобилей класса В, закупленных за счет федерального бюджета Министерством промышленности и торговли РФ. Всего Архангельская область до конца года получит 70 новых реанимобилей, что позволит обновить автопарк скорых более чем наполовину – сейчас в регионе служат более 120 специализированных медицинских машин.

Новые реанимобили поступят в Вельский, Верхнетоемский, Виноградовский, Красноборский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, а также в Архангельск, Мирный, Коряжму и Северодвинск. В некоторых районах области до сих пор не было настолько профессионально оборудованных скорых. Например, врачи Шенкурского района впервые получили реанимобиль, оснащенный всем необходимым для оказания реанимационной помощи.

- До этого таких реанимобилей у нас не было, но ранее нам поступали автомобили схожей комплектации, только другого класса, - рассказал главврач Шенкурской центральной районной больницы Василий Анфимов. По его словам, скорая помощь обслуживает населенные пункты в радиусе 100 километров от медицинского учреждения, и новая техника поможет фельдшерам уже в пути оказывать скорую реанимационную помощь.

Подпись к фото: Александр Цыбульский торжественно вручил медикам ключи от 15 автомобилей скорой помощи. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов