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Российские врачи изначально проверяли версию об отравлении Навального, но не нашли ей подтверждения

Эксперт прокомментировал громкое заявление медиков берлинской клиники «Шарите»
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально, но не подтвердилась - эксперт

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально, но не подтвердилась - эксперт

Фото: REUTERS

Версия врачей из берлинской клиники Charite по поводу диагноза российского блогера Алексея Навального прорабатывалась российскими медиками в первый же день, однако не нашла подтверждения. Об этом сообщил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.

- Для меня не прозвучало в заявлении немецких врачей ничего нового. Они говорят о клинических данных, показывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. Говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни ими на данный момент обнаружено не было. Версия в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла, - подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

Министерство здравоохранения Омска также сообщило, что версия немецких врачей по диагнозу Навального не нашла подтверждения. Представители ведомства отметили, что в омской клинике проводили исследования пациента на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, все они показали отрицательный результат. Кроме того, при поступлении в больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для группы ингибиторов холинэстеразы.

Напомним, что немецкие медики из Charite заявили, что результаты обследования Алексея Навального говорят о его отравлении веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. В настоящее время они назначили еще один обширный анализ. Российский блогер пока что остается в искусственной коме, острой угрозы для его жизни в настоящее время нет.

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