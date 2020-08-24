Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Тувы

Глава Тувы Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусной инфекцией. В первый раз заболевание у него выявили в начале лета текущего года. Как рассказал Кара-оол в своих социальных сетях, в настоящее время он находится в медицинском учреждении.

- Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19, во второй раз заразился, - рассказал глава Тувы.

В Instagram чиновник опубликовал видеозапись из больницы, на которой попросил не верить лишним слухам о своем самочувствие.

- Дорогие мои земляки, размещаю видео, чтобы вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы этого непростого времени. Вероятно, сильные нагрузки не позволили сформировать иммунитету и антителам после первого заражения. Берегите себя, поддерживаи те друг друга!, - заявил Шолбан Кара-оол.

По его словам, сейчас болезнь протекает иначе, чем в первый раз. Глава Тувы пожаловался на очень сильные головные боли.