В Белоруссии призовут военных из запаса для проверки боеготовности Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В Белоруссии начинается третий этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил республики. В рамках данной проверки некоторых белорусских солдат из запаса приведут в высшую степень боевой готовности. Об этом 24 августа, в понедельник, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

Представители ведомства отметили, что при проверке боеготовности эксперты оценят способности солдат воинских частей и проверяет, как они выполняют различные задачи в постоянно изменяющейся обстановке как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того, по сообщению ведомства будет проведено совершенствование боевой выучки военнослужащих. Отдельные воинские части приведут в высшую степень боевой готовности, при этом призовут даже некоторых военнослужащих из запаса.

Комплексные тактические учения сводной группировки войск ВС республики будут проходить с 28 по 31 августа текущего года. Руководить подготовкой и проверкой будет командующий войсками Западного оперативного командования Белоруссии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко после встречи с членами Совета Безопасности поручил усилить охрану государственных границ республики, чтобы не пустить через них «боевиков и вооружение». Министерству обороны глава страны поручил отслеживать передвижение военнослужащих НАТО на территории Польши и Литвы.