Ученые заявили о росте «чернобыльских» веществ в Азовском и Черном морях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые Института биологии южных морей РАН все чаще стали фиксировать повышения концентраций радионуклидов – опасных веществ «чернобыльской зоны» - в Азовском и Черном морях. Вещества могли попасть туда из реки Днепр, которая протекает в Украине. Об этом 24 августа рассказала глава отдела радиационной и химической биологии института Наталья Мирзоева, выступая на форуме «Армия-2020».

- На регулярных морских экспедициях ученые заметили, что концентрация "чернобыльского" 90Sr в северо-западном районе Черного моря, а также на юге Азовского моря и в Каркинитском заливе превышает концентрацию, которая фиксировалось до аварии на Чернобыльской атомной станции, - сообщила специалист.

До этого специалисты также находили радионуклиды в воде Северо-Крымского канала – туда вещества попадали из зоны рядом с АЭС в Чернобыле по воду каскада Днепровских водохранилищ.

- Может быть, повышение концентрации "чернобыльских" радионуклидов связано с поступлением "свободного стока" днепровской воды с побережья на территории Украины, - добавила Наталья Мирзоева.

Она отметила, что речь не идет о превышении допустимых норм веществ – только о повышении их количества по сравнению с прежними значениями. Повышенная концентрация радионуклидов фиксировалась в тех водах еще до 2014 года, но ученые полагали, что оно должны вернуться к прежнему уровню.