Земля движется через след взрыва сверхновой 30 тысяч лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые обнаружили относительно «свежие» следы радиоактивного железа-60 на дне морей нашей планеты. Этот факт может указывать на то, что Земля и в целом вся Солнечная система примерно 30 тысяч лет назад попали в облако газа, источником которого был взрыв сверхновой. Через след взрыва планеты и звезды системы движутся до сих пор, свидетельствуют результаты исследований специалистов, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences.

- В течение последних 30 тысяч лет на поверхность нашей планеты постоянно падают атомы «космического» железа-60. Это говорит об огромное количестве частиц данного элемента в той части вселенной, где находится наша система. Они находятся внутри того облака из пыли, где сейчас находится Земля, - объяснили эксперты.

Первые следы железа-60 обнаружил в космосе спутник ACE. Такие же атомы ученые нашли на океанском дне и в лунном грунте, доставленном на Землю «Аполлоном». Подобные частицы могут возникать только внутри гибнущих звезд. Последующий анализ показал, что атомы элементы «бомбардировали» поверхность планеты примерно 2,6 и 6-8 миллионов лет назад из-за взрыва сверхновых. Это сверхновые уничтожили часть озонового слоя планеты и могли ускорить эволюцию предков человека.