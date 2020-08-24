За сутки в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки с диагнозом коронавирусная инфекция скончались еще 12 человек. Общее число жертв covid-19 в столице за все врем распространения болезни увеличилось до 4 753 пациентов. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что в целом ситуация с коронавирусом в России стабилизируется - число зараженных становится все меньше, а ученые уже представили миру первую вакцину от covid-19. 11 августа сыворотку официально зарегистрировали. Вакцинация медиков и людей из группы риска в нашей стране должна начаться в конце августа - начале сентября. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

К слову, Белоруссия станет первой страной, в которую поставят российскую сыворотку от коронавируса. Об этом договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров. Они также приняли решение, что белорусские добровольцы будут участвовать в третьем этапе клинических испытаний вакцины.