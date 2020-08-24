Российские банки к августу исчерпали запасы валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские банки к августу этого года исчерпали запасы валютной ликвидности.

Сообщается, что запас валютной ликвидности полностью истощился еще в июле. Такое мнение высказали аналитики Райффайзенбанка. Этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.

- Отсутствие запаса ликвидности является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар, - говорится в сообщении, пишут РИА Новости.

Также по мнению экспертов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов. Такая сумма является нетипично большой, учитывая наблюдающийся многие годы систематический спад этого показателя.