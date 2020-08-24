Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза против России из-за Крыма Фото: Александр КОЦ

Шесть стран подтвердили свою позицию о непризнании вхождения Крыма в состав Российской Федерации и присоединились к санкциям Евросоюза против России.

Сообщается, что к такому решению пришли Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

- Страны - кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли - Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия заявили о присоединении к решению Совета Евросоюза от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года, - говорится в заявлении, пишет ТАСС.

Напомним, эти шесть стран присоединились к европейским санкциям против РФ еще с 2014 года Теперь при каждом продлении ограничительных мер им необходимо подтверждать свое решение.

Санкции Евросоюза по Крыму в основном направлены на жителей полуострова и работающие там предприятия. Так, например, для физических лиц, проживающих на территории Крыма, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами.