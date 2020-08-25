Футболист "Лиона" Тете может перейти в "Спартак" Фото: REUTERS

24-летний нидерландский футболист французского клуба "Лион" Кенни Тете может продолжить свою спортивную карьеру в московском "Спартаке".

Сообщается, что сделка по переходу защитника будет закрыта в ближайшее время. Сумма трансфера - 5 миллионов евро, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Lyon Sports Actu.

Напомним, Тете выступает за "Лион" с 2017 года. В прошлом сезоне он провел в составе клуба 28 матчей. Также он провел 11 матчей в составе национальной сборной Нидерландов.

Накануне "Спартак" обыграл "Локомотив" и стал главным преследователем "Зенита". Первые две команды сейчас в чем-то похожи - и те и другие не любят играть в позиционных атаках. Их стихия – молниеносные контрвыпады, когда на встречном курсе можно разорвать не успевшую перестроиться оборону соперника.

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