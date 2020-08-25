Пашаев заявил в Генпрокуратуру о давлении и угрозах из-за дела Ефремова

Пашаев заявил в Генпрокурору о давлении и угрозах из-за дела Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился с заявлением к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой о защите.

Сообщается, что это связано с поступающими в его адрес угрозами и давлением от неизвестных лиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, копия которого имеется в распоряжении агентства.

- На меня оказывается определенное давление, в мой адрес поступают угрозы и требования прекратить защиту Михаила Ефремова. А если я не откажусь от защиты Ефремова, то на меня заведут уголовное дело, - говорится в тексте заявления адвоката.

Также там отмечается, что некие "подставные лица" уже обратились с заявлениями на Пашаева в правоохранительные органы для привлечения его к уголовной ответственности.

Ранее сайт kp.ru выяснил, что конспирологические теории о том, что машиной Ефремова, которого обвиняют в нарушении правил ПДД, которые привели к смерти человека, могли управлять некие посторонние силы или хитрая американская электроника, могут быть не так уж далеки от правды. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий актеру, попал в число тех самых внедорожников, которые в несколько лет назад были отозваны. То есть, эти джипы могли двигаться без водителя.

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